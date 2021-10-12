Сім ефективних способів перестати заїдати стрес

Нерідко організм людини піддається емоційному переїданню. Прояви втоми, туги, роздратування, смутку чи нудьги направляють нас до холодильника. Справитися з такими позивами можна через усунення причини «голоду», повідомляє Mednews.ru.

Експерти назвали сім методів для усунення стресового емоційного переїдання.

Перенести заїдання

Коли мозок подає сигнал з'їсти щось, важливо не йти відразу до холодильника, а почекати хоча б 30 хвилин. Для мозку відмова прирівнюється до нового стресу, в зв'язку з чим отсроченность «нагороди» їм цілком приймається. Цей проміжок дозволить знайти заняття для відволікання, що допоможе з'їсти менше.

Прогулятися

Рух сприяє усуненню нав'язливих думок і зменшує переживання. Якщо від бажання з'їсти шкідливу не вийде позбутися, то невелика фізична активність буде дуже корисним як тілу, так і емоційного стану.

Розрахунок перекусів

При виявленні звички заїдати стресовий стан всім підряд, варто навчитися заздалегідь готувати перекус. Це може бути контейнер фруктів або овочів, легкі йогурти, горіхи, сухофрукти або дієтичні хлібці, які можна носити з собою.

Прибрати подалі шкідливі продукти

Варто оглянути кухню і переставити з видимих місць вазочки з печивом і цукерками. При стресовій ситуації варто зробити підміну шкідливого на супи або свіжі овочі та фрукти. Крім того, варто додати собі нове правило при відвідуванні магазину: не брати те, що потрібно буде сховати.

Обережність при вживанні кави і алкоголю

Кава і алкоголь - невдалий варіант для зняття стресу. Ці напої допоможуть заспокоїтися лише тимчасово, навантаживши додатково організм. У стресовій ситуації краще випити чашку чаю з м'ятою, чебрецем чи ромашкою, стакан води з лимоном або свіжовичавленого соку.

Правило «80/20»

Стрес майже завжди тягне за собою вживання фастфуду та солодощів. Повна заборона цих продуктів не потрібен, однак варто додати економічне правило «80/20», яке допоможе правильно організувати харчування: 80 відсотків - здорова і корисна їжа, 20 відсотків - улюблені шкідливі продукти.

Попереднє планування вечора

Нерідко люди нагороджують себе шкідливою смачною їжею після складного робочого дня. Це може бути та пізніше чаювання перед комп'ютером, і різні неконтрольоване перекушування, за якими слід переїдання і почуття провини. З цієї причини заплановану вечерю і дозвілля допоможуть не перериватися на зайві перекушування.