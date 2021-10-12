Rolls-Royce Cullinan перетворили на броньовик

Відома німецька компанія Klassen, яка спеціалізується, зокрема, на створенні броньованих версій автомобілів преміумкласу, презентувала черговий свій шедевр. На цей раз основою для "броньовика" послужив Rolls-Royce Cullinan, повідомляє Обозреватель.

Зайве говорити, що Rolls-Royce Cullinan не найдоступніший з позашляховиків. Його ціна коливається в районі півмільйона доларів, що цілком нормально за стандартами Rolls-Royce. Але якщо ви шукаєте дійсно дорогий екземпляр, у Klassen є варіант, який майже вдвічі перевищує ціну звичайного Cullinan.

Klassen застосовує для Rolls-Royce Cullinan броню рівня BR6 за стандартом CEN 1063. Джерело: Klassen

Вартість "броньовика" на базі Cullinan у Німеччині – 833 тисяч євро з урахуванням податків. Джерело: Klassen

Klassen застосовує для Rolls-Royce Cullinan броню рівня BR6 за стандартом CEN 1063. Він має унікальну систему перекриття, інтегровану в усі дверні ущільнення, а стеля та підлога здатні витримати одночасний вибух двох ручних гранат DM51. На зміну звичайним прийшли багатошарові куленепробивне скло. Також передбачений захист акумулятора та електронного модуля управління силовим агрегатом, посилені дверні петлі та інші критичні точки опорній конструкції, посилена підвіска і шини типу Run Flat.

Для оздоблення салону використовуються кращі крафтові матеріали. Джерело: Klassen

Для оздоблення салону використовуються кращі крафтові матеріали, включаючи ексклюзивну шкіру та дерево цінних порід.

У списку опцій може бути все, що пропонує Rolls-Royce, включаючи унікальне підсвічування стелі у вигляді зоряного неба. Джерело: Klassen

Вартість "броньовика" на базі Cullinan у Німеччині – 833 тисяч євро з урахуванням податків, що становить близько $962 тисяч. Термін виготовлення броньованої версії позашляховика становить три місяці після замовлення.