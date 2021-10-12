Подорож мрії: куди цієї зими відправитися кожному знаку Зодіаку

Астрологи розповіли, чим найкраще зайнятися кожному знаку Зодіаку цієї зими, повідомляє УНИАН.

Овен

Вам варто поїхати в гори і активно провести там час. Катання на лижах, санках, сноуборді - це те, що подарує вам незабутні емоції і заряд енергії ще на тривалий час.

Телець

Згадайте місце, де ви відчували непідробне душевне тепло. Саме туди вам варто відправитися цієї зими, щоб обнулитися.

Близнюки

Астрологи радять вам відправитися в подорож по різних містах однієї країни. Наприклад, це може бути поїздка по барвистим селищам Карпат.

Рак

Зима - це ідеальний період, щоб поєднати приємне з корисним. Вам рекомендується більше відвідувати музеїв, художніх галерей, театр.

Лев

Цієї зими ви навряд чи поїдете в якусь подорож. При цьому можете себе порадувати походом по магазинах. Влаштуйте собі шопінг мрії!

Діва

Тільки уявіть: ви, ваша друга половинка, будиночок, ліс, багаття і вино. Ви давно про це мріяли? Тоді вперед.

Терези

Вам так само як і Дівам рекомендується провести цю зиму в тісному сімейному колі. І зовсім неважливо, де це буде - на морі, в горах або вдома.

Скорпіон

Хапайте в оберемок друзів і хутчіше назустріч пригодам. Ідеальним місцем для відпочинку буде якесь гастрономічне місто, де ви зможете спробувати нові смачні страви.

Стрілець

Ви можете відправитися в будь-яку країну, але не забувайте насолоджуватися тим, що вас оточує. Цієї зими вам не варто поспішати.

Козоріг

Ви дуже багато працюєте, тому цієї зими вам варто відпочити. Наприклад, ви можете відвідати спа-комплекс, де ви отримаєте не тільки приємні відчуття, але і зможете перевантажитися.

Водолій

Вам не рекомендується їхати кудись далеко. Краще проведіть час вдома.

Риби

Рибам однозначно потрібно море! Це буде незабутній відпочинок, якщо ви ще візьмете з собою друзів.