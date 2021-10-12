Стильний інтер'єр чоловічий спальні

Спальня для чоловіка - це кімната, відмітними і обов'язковими якостями якої будуть функціональність, практичність і лаконічність. Інтер'єр спальної кімнати для чоловіка вдало і гармонійно реалізується в багатьох популярних стилях, повідомляє Remontbp.

Один з найбільш затребуваних у сильної половини людства стиль - хай-тек. Технологічний хай-тек втілюється в життя за допомогою білого, чорного, сірого, коричневого колірних рішень.

В якості основних матеріалів використовують натуральний камінь, хромовані деталі і аксесуари, скляні і дзеркальні елементи.

На підлозі темний ламінат, на стелі підвісні, натяжні, дзеркальні поверхні. Хай-тек не терпить надмірностей в своєму інтер'єрі і цим підкорює чоловіків.

Респектабельний арт-деко в чоловічій спальні ідеально підійде творчим натурам з хорошим смаком.

Чоловіча спальня в стилі арт-деко схожа на справжній витвір мистецтва. Центральне місце займає велике ліжко з натурального дерева. Всі поверхні оброблені дорогими і натуральними матеріалами: паркет, камінь, шкіра, слонова кістка.

У текстильному оформленні використовується шляхетні й високоякісні тканини: оксамит, парча, шовк, атлас. Доречні для цього стилю акценти і аксесуари з декором з кристалів, страз, позолоти.

Основні кольори спальні для чоловіка в стилі арт-деко - беж, золото, срібло, бордо, сливовий, пісочний.

Величезною популярністю у чоловіків користується лаконічний і стриманий мінімалістичний стиль. Тут все просто, зрозуміло, лаконічно і чітко: зона відпочинку, робоча, гардеробна зони.

Основні складові чоловічої спальні в стилі мінімалізм: зручне ліжко, закриті шафи й полиці, шафа-купе або гардероб, щільні штори, стильний комод, на поверхні якого можна розмістити нечисленні аксесуари. Колірна палітра стилю мінімалізм для чоловіків - сіра, синя, коричнева, чорна.

Чоловічі дизайни приміщень, варто визнати, разюче відрізняються від жіночих інтер'єрів, смакові переваги більш помірні і стримані.

Сміливо і небезпідставно назвати чоловічими можна шпалери з імітацією цегельної кладки, фактурної штукатурки, бетонної стіни, необроблених поверхонь.

Доречні будуть шпалери з газетним малюнком, геометричні мотиви, однотонні насичені полотна.

Ефектно виглядатимуть в чоловічій спальні і набирають все більшої популярності, 3D-шпалери з багатовимірним зображенням: фігур, сегментів, абстракції, елементів, пов'язаних з космосом.

Колірна обойная палітра варіюється від білого, сірого, бежевого до чорного, коричневого, синього тонів.