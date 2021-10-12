В Україні спецкамери фіксуватимуть порушників карантину

У двох найбільших містах України в рамках пілотного проєкту запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. З'являться такі камери у Києві та Харкові або Дніпрі, повідомляє ТСН.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційоване ВООЗ і підтримане МОЗ.

"В автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз уже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. Пілот планується зробити у двох великих містах - Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущено не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні" , - сказав він.

Під час використання такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних чи конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

На уточнювальне запитання, яке покарання чекає на порушників, Кузін відповів:

"М'яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Але для людей, які порушують протиепідеміологічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні і передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".