На Криті стався сильний землетрус: фото наслідків

Внаслідок землетрусу магнітудою 6,3, що стався на Криті вдень 12 жовтня, найбільше постраждав район поблизу міста Сітія у південно-східній частині острова, повідомляє Європейська правда.

Епіцентр підводного поштовху знаходився приблизно в 23 кілометрах від південно-східного узбережжя острова. Після основного землетрусу стався афтершок магнітудою 4.

Внаслідок поштовхів майже повністю обвалилася церква Св. Миколая у Ксирокампосі. Зазнали менших пошкоджень багато інших будівель. Люди публікують фото з великими каменями, що обсипалися на гірські дороги після землетрусу.

Магазини повідомляють про збитки через падіння товарів з вітрин і самих полиць.

Повідомлень про жертви і постраждалих досі не надходило.

За словами сейсмологів, цей землетрус ніяк не пов’язаний з попереднім, магнітудою 5,8, що спричинив загибель однієї людини і значні руйнування в районі міста Аркалохорі.