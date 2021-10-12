В Україні запрацюють ще 23 камери автофіксації порушень ПДД

Ще 23 камери автофіксації порушень ПДР запрацюють в семи областях й чотирьох містах. Відзавтра в Україні працюватиме 201 комплекс, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

Список розташування камер автофіксації

місто Кременчук:

274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

місто Черкаси:

просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

місто Луцьк:

вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;

вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;

вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;

вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

місто Львів:

вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ;

вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини;

вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

Вінницька область:

на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

Волинська область:

на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

Донецька область:

на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате;

на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь;

на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ;

на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

Запорізька область:

на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя;

на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків;

на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

Миколаївська область:

на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

Рівненська область:

на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія;

на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

Чернігівська область: