З'ясувалося, чим займався Кім Чен Ин у свою відсутність на публіці

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин під час своєї тривалої відсутності на публіці захопився дизайном. Про це, посилаючись на американські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Відзначається, що під час свого зникнення Кім Чен Ин допомагав розробляти винні пляшки, вантажні кораблі, шкільну форму, а також ознайомився з двома новими туристичними проектами.

Журналісти знайшли підказки на фотографіях з нової виставки промислового дизайну в Пхеньяні. У ній взяли участь північнокорейські художники, які представили власні різноманітні проекти.

На одній з панелей перераховані дні, коли Кім Чен Ин уважно вивчав такі проекти, і всі вони збігаються з періодами, коли він був відсутній на публіці.

Проаналізувавши дані знімки з виставки, репортери з'ясували, що північнокорейський лідер провів як мінімум 25 днів за вивченням 110 робіт учасників.

Також журналісти відзначили, що за час своєї відсутності Кім Чен Ин помітно схуд.