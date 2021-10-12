Ціни на продукти сильно зростуть у всьому світі

Представники великих світових брендів заявляють про подорожчання продовольчих товарів після закінчення пандемії, повідомляє Обозреватель.

За словами керівника одного з найбільших виробників продуктів харчування у світі, відомого кетчупом Heinz, люди незабаром будуть витрачати на їжу значно більше, ніж наразі. Про підвищення цін заявили і в компанії PepsiCo.

Так, глава Kraft Heinz Мігель Патрісіо заявив, що концерн був змушений підняти ціни в декількох країнах через зростання інфляції практично скрізь, у всьому світі. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Дуже сильно на зростання цін у світі вплинув локдаун і карантини. При цьому в багатьох країнах скоротилося виробництво сировини, а також були введені обмеження на виробництвах і на готову продукцію.

Споживачам треба звикнути до високих цін

Глава Kraft Heinz вважає, що людям доведеться звикнути до високих цін на продукти харчування. Справа в тому, що населення світу зростає, а кількість земель, на яких можна що-небудь вирощувати – ні.

За словами Патрісіо, в більш довгостроковій перспективі необхідно удосконалити технології для підвищення ефективності фермерських господарств. Так, зростання витрат доведеться фінансувати не тільки покупцям, але і виробникам. До речі, на поточному тижні компанія PepsiCo попередила, що також очікує зростання витрат практично на все, і заявила, що подальше підвищення цін ймовірно відбудеться на початку 2022-го.﻿