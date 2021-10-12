У Раді хочуть закріпити пенсії покійних за вдівцем чи вдовою

Народні депутати від "Нашого краю" зареєстрували законопроєкт № 6168, який покликаний виправити соціальну несправедливість щодо одиноких пенсіонерів, які втратили годувальника в особі покійного чоловіка чи дружини, повідомляє Деловая столица.

Ініціатива передбачає встановлення права на отримання додатково пенсії померлого у розмірі 100 відсотків основного її розміру протягом 3 років з дня звернення про виділення такої пенсії.

Відповідне подання до Верховної ради зробили народні обранці Андрій Деркач, Сергій Шахов, Олександр Сухов та Сергій Вельможний.

"Враховуючи те, що одинокі пенсіонери є найбільш вразливою верствою населення в Україні, а рівень пенсійного забезпечення в країні залишається критично низьким, йдеться про виживання мільйонів людей. Ми пропонуємо унормувати право одного з подружжя померлого годувальника, для якого його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, на отримання додатково пенсії померлого у розмірі 100 відсотків основного розміру" , – прокоментував його автор Андрій Деркач.

За його словами, в Україні незмінно високим залишається рівень бідності і особливо серед осіб пенсійного віку. Для близько 77 відсотків пенсіонерів, які живуть за межею бідності, житлово-комунальні послуги, вартість ліків та продуктів харчування тощо є непомірно високими. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80 відсотків пенсіонерів. Особливо гостро питання соціального забезпечення пенсіонерів звучить на тлі тотальної кризи через пандемію та стрімкий ріст тарифів на комунальні послуги.

"Економіка України нині базується на низькій вартості робочої сили, що не стимулює не те що науково-технічний прогрес, а навіть не забезпечує елементарних стандартів споживання. Практично кожен другий чоловік в Україні не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до пенсійного віку трохи вища 77 відсотків" , – прокоментував ініціативу Сергій Шахов.

За інформацією Пенсійного фонду України станом на серпень 2021 року на обліку перебувало близько 10,97 млн. пенсіонерів. Близько 1,84 млн. осіб із загальної кількості пенсіонерів становлять особи (дружина чи чоловік) одного з подружжя померлого пенсіонера, які одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Нині законопроєкт направлено на розгляд комітетів Верховної Ради, однак його автори наполягають на необхідності його термінового розгляду і ухвалення, адже йдеться про найвразливішу категорію українців.