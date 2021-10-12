МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,5%. Економіка України не відновиться після падіння у 2020 році на 4,0%, повідомляє РБК-Украина.

Таким чином, ВВП України зростатиме повільніше, ніж в цілому по світу (прогноз МВФ на 2021 рік - 5,9%).

МВФ також очікує, що потім Економіка України зросте на 2022 році на 3,6%. Прогноз покращено порівняно з квітнем (3,4%).

Крім того, у 2020 році падіння ВВП України було глибше, ніж скорочення світової економіки (за даними МВФ - на 3,3%).

В квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%.

Автор: Олександр Білоус