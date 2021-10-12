В Одесі "атакували" Генконсульство Росії: кинули "криваві пакети"

Невідомий в ніч на вівторок, 12 жовтня, облив червоною фарбою ворота Генерального консульства Російської Федерації в Одесі, повідомляє УНИАН.

До правоохоронних органів надійшла заява про хуліганські дії на Гагарінському плато, біля російського Генконсульства.

За відомостями правоохоронців, невідомий кинув у ворота дипломатичної установи пакети з червоною фарбою, а потім зник з місця злочину.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. Особа зловмисника встановлюється.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк