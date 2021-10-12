Мінекономіки буде представляти державу в судах по "Мотор Січ"

Міністерство економіки представлятиме інтереси Кабінету Міністрів України в судах для захисту інтересів держави з питань, пов'язаних із приватизацією державного підприємства "Мотор Січ", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністерству економіки разом з Міністерством юстиції, іншими заінтересованими органами виконавчої влади під час розгляду судових справ вжити заходів щодо захисту інтересів держави з питань, пов'язаних із приватизацією державного підприємства "Мотор Січ", - закріплено розпорядженням Кабміну №1237 від 6 жовтня, оприлюдненим на його сайті у вівторок.

Інших деталей у документі немає, як і відповідного пункту в оприлюдненому раніше порядку денному засідання уряду від 6 жовтня.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до більше ніж 100 країн світу. Минулого року "Мотор Січ" отримало 906,65 млн грн чистого прибутку проти 703,18 млн грн чистого збитку у 2019 році. Виручка компанії зросла на 14,1% - до 11 млрд 432,22 млн грн.

Згідно з річним звітом, на початок 2021 року акціонерами понад 5% були зазначені: "Лікатрон Ентерпрайзес Лімітед" (Кіпр) - 9,99%, "Твінстар Холдінгс С.А." (Беліз) - 6,232%, Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські Британські о-ви) - 9,999%, ПрАТ "Торговий дім "Олена" - 9,298%, ТОВ "Мотор-Інтеркомс" - 9,7%, Granum Corporation (Панама) - 9,272%, Business House Helena, AG (Панама) - 17,311%, а також фізособа - 5,01%

Торгівлю акціями "Мотор Січ" було припинено 23 квітня 2018 року у зв'язку з арештом усіх 100% акцій за рішенням суду, ініційованим Службою безпеки України, яка з вересня 2017 року розслідувала законність продажу контрольного пакета акцій.

Через чотири роки це розслідування, як і раніше, триває. Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання 11 березня цього року запевнив, що "Мотор Січ" буде повернуто українському народу. Потім СБУ 20 березня повідомила, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс і вирішив передати майно та 100% акцій в управління АРМА для подальшої передачі державному керуючому. У такій ролі себе відразу запропонував держконцерн "Укроборонпром".

СБУ уточнила, що здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами. Перший - за ознаками злочинів, передбачених ст. 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ). Другий - за ознаками злочинів, передбачених ст. 209, 212 та 364 КК України. У ньому досліджують порушення законодавства під час первинної приватизації та подальшої незаконної концентрації акцій.

Представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, у свою чергу заявляв, що Китай вимагає від України захищати законні інтереси китайських інвесторів у зв'язку з рішенням про націоналізацію підприємства "Мотор Січ", понад 50% акцій якого належить китайським компаніям.

Китайські акціонери "Мотор Січі" ініціювали арбітраж проти держави Україна в грудні 2020 року на $3,6 млрд. Вони стверджують, що українська влада експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені міжурядовою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій між Україною і Китаєм від жовтня 1992 року. Інтереси китайських позивачів представляють міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird.

За даними джерела в уряді, нині близько 75% акцій "Мотор Січі" вже належить групі китайських власників, і якась частина спірного пакета акцій є заставою за фінансуванням, наданим, зокрема, China Development Bank.