За прогнозом дощі: де 13 жовтня буде лити найсильніше

До середини тижня погода в більшості регіонів України зіпсується – там пройдуть значні дощі. Але в той же час, температурні показники в цих місцях будуть вище, ніж там, де буде сухо та сонячно.

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Отже, у середу, 13 жовтня, у західних, північних, більшості центральних, а також у Одеській областях очікується температура близько 8-12°С удень і від 1°С на заході до 10°С в Одесі вночі. У той же час, у східних, більшості південних, а також у Полтавській і Дніпропетровській областях буде значно тепліше - від 11 до 17°С удень і 5-10°С уночі.

Дощі 13 жовтня проллються всюди, окрім більшості західних областей - там торкнеться тільки Закарпаття. На основній території країни очікується сильний вітер близько 11-25 км/год. В Одеській області та в Криму - до 29 км/год. На півночі та на заході середня очікувана швидкість вітру - 7-14 км/год. У Чернігівській області - до 18 км/год.

Уночі та вранці 13 жовтня в західних областях очікується туман, видимість 200-500 м. Протягом доби в Одеській і Миколаївській областях, удень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ (I рівень небезпеки, жовтий). У Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Донецькій і Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 13 жовтня очікується температура від 5 до 11°С протягом дня, вітер 7-18 км/год і дощ.