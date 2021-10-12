У Лозовій без газу залишилася понад 16 тисяч квартир

У м. Лозова Харківської області без газу залишилися мешканці 16,2 тис. квартир у багатоповерхових житлових будинках після того, як невідомі перекрили газопровід високого тиску.

"Сьогодні зранку нам почали надходити дзвінки зі скаргами. Ми обстежили мережі, тому що планові роботи на газорозподільних мережах із припиненням доставки газу на сьогодні не планувалися, і виявили, що невідомі перекрили засувку на газопроводі високого тиску в районі цегельного заводу. Через це 191 багатоквартирний будинок залишився без газу. Це 16 тисяч 200 квартир", - повідомила кореспонденту агентства прес-секретар АТ "Харківгаз" Ольга Клименко.

За її словами, роботи з відновлення постачання газу розпочнуться в середу, 13 жовтня.

"Зранку здійснюватимемо пуск газу. Але щоб пустити газ, нам потрібно обов'язково потрапити до газових приладів споживача. Це вимога безпеки. Тому ми звернулися до жителів із проханням забезпечити нам доступ до квартир протягом дня", - сказала Клименко.

У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини події.