У двох областях оголосили режим НС через брак газу

У Львівській та Хмельницькій областях було оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність газопостачання в бюджетних організаціях, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленнях прес-служб Львівської та Хмельницької обласних державних адміністрацій.

За інформацією ВАТ "Львівгаз", на території Львівщини працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб. У цих установах є більше 4000 пунктів обліку газу, з них на сьогодні включені лише 986 (23,4%). Велика частина бюджетних установ, що використовують природний газ для опалення і гарячої води, ще не уклали договорів на поставку природного газу. Крім того, торги в системі Prozorro не завершені.

Тому, за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС ситуацію в зв'язку з відсутністю поставок природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-22 років і подальшим виникненням загрози життю і здоров'ю населення області і значних матеріальних збитків, визнали надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня.

У Хмельницькому на позачерговому засіданні Хмельницької обласної комісії ТЕБ та НС обговорювалася надзвичайна ситуація, пов'язана з відсутністю поставок природного газу в бюджетні установи.

Глава Хмельницької ОДА Сергій Гамалій зазначив, що в зв'язку з глобальним зростанням ціни на газ бюджетні установи не можуть закупити газ на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, а це, в свою чергу, може привести до дуже негативних наслідків.

"Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростання його вартості" , — зазначив голова ОДА.

Також 12 жовтня регіональні комісії з ТЕБ та НС в Закарпатській і Полтавській областях оголосили ситуацію з поставками газу бюджетним установам як "надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня".