Комітет Ради підтримав законопроєкт про оподаткування Дія City

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховний Раді прийняти законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" у другому читанні та в цілому, повідомляє Деловая столица.

Комітет підтримав законопроєкт у редакції, максимально наближеній до редакції першого читання, та зберіг концепцію та архітектуру Дія City незмінними. Рівень податкового навантаження, зафіксований в документі до першого читання, не змінився.

Згідно з прийнятими на засіданні Комітету правками, перехідний період з ФОП на гіг-контракти/трудові контракти становитиме 3 роки, як і планувалось.

Перехідний період щодо обмеження на співпрацю з ФОП для резидентів Дія City, що сплачуватимуть податок на прибуток або податок на виведений капітал, буде таким: з 2024 року витрати на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року — 20%.

Резиденти з річним доходом менше 40 млн грн, що сплачуватимуть податок на прибуток, зможуть працювати з ФОП без жодних обмежень.

Жорсткі обмеження стосовно пільгового оподаткування по єдиному КВЕДу, які пропонували деякі депутати, не були схвалені. Всі працівники компанії, а не тільки програмісти, отримають пільгове оподаткування оплати своєї праці.

Рівень податкового навантаження на гіг-працівників компаній-резидентів залишився без змін: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%. Компанії матимуть право обирати корпоративний податок: ПнВК (9%) або податок на прибуток (18%).

Окрім того, як і планувалось при розробці початкової концепції Дія City, дохід від дивідендів, котрі не розподілялись протягом 2 років, не оподатковуватиметься. При купівлі частки в стартапі, фізособа отримує податкову знижку з податку на дохід на суму інвестицій.

Податкові умови спецрежиму будуть зафіксовані на 25 років.

Зазначимо рамковий закон про Дія City №1667-IX прийняли в цілому. Його вже підписав президент. Податковий законопроєкт №5376 готується до другого читання – у першому читанні він отримав 281 голос від нардепів. Від Дія City очікують стимулювання розвитку IT-галузі, яке дозволить подвоїти темпи розвитку галузі, підвищити долю IT до 10% ВВП України, а доходи галузі – у 2,5 рази, до 16,5 млрд доларів.