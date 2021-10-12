Європарламент визнав законність контракту Угорщини і Газпрому

Угода між Угорщиною і «Газпромом» про постачання газу в обхід України не порушує законодавства Євросоюзу (ЄС), визнав голова Європарламенту Жозеп Боррель, повідомляє Лента.Ру.

"Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною і" Газпромом "немає нічого протизаконного, нічого такого, що йшло б врозріз з європейським законодавством", - повідомив Боррель.

В кінці вересня угорська енергетична компанія MVM уклала з «Газпромом» 15-річний контракт на поставку 4,5 мільярда кубометрів газу щорічно в обхід України. Будапешт отримає 3,5 мільярда кубометрів палива через Сербію і один мільярд через Австрію.

Український МЗС назвав підписання угоди ударом від Угорщини.