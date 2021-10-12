Валютний ринок вівторка: підсумки дня

Незважаючи на те, що сьогодні міжбанківський валютний ринок повернувся до звичайного повсякденного ритму, коливання котирувань безготівкового долара були ще нижче, ніж вчора. Точніше, їх не було зовсім.

Практично всю торговельну сесію угоди укладалися в небачено вузькому діапазоні шириною всього 1,5 копійки: 26,345 - 26,36 гривень. Причиною такої незвичної «єдності думок» стало повторення вчорашньої моделі поведінки Національного банку. Регулятор спочатку викупив 5 млн доларів за ціною 26,35 гривень, а потім встановив великий ордер на покупку на рівні всього на 0,5 копійки нижче - і по 26,345 гривень був готовий купити до 100 млн доларів. Покупці зрозуміли, що чекати нічого, і почали виставляти заявки вище рівня Нацбанку, а продавці, побоюючись, що регулятор піде, і курс просяде нижче, поспішали продати, радіючи вже цим цінам. Поспішали і ті, і інші: на цьому тижні залишився всього один робочий день - завтра.

Закрили торги вівторка на 0,6 копійки на купівлі і на 1,25 копійки на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,36 / 26,41 (купівля / продаж).

Торги сьогодні відкрилися незвично вузько: спред склав всього 5 копійок. Перша угода за ціною 26,36 гривень відразу на 5 млн доларів, що пройшла ще о 9:16, породила припущення, що Національний банк вирішив у такий оригінальний спосіб почати торговельну сесію. Але, як стало пізніше відомо порталу Курс України , настільки оригінально стартував не він, а один з банків з іноземним капіталом, останнім часом проявляє підвищений інтерес до покупок валюти. Трохи пізніше з'явився і сам регулятор: його ордер стояв на позначці 26,35 гривень. Вже о 9:42 він купив 5 млн доларів і пішов, а о 9:47 - з'явився знову, знизивши ціну викупу на 0,5 копійки. Чутки, що ходили по ринку, що Нацбанку поставили ультиматум великі компанії-експортери, почали набувати грунт. Подальша торгівля була малоцікавою: угоди йшли в діапазоні 1,5 копійки, часом спред звужувався до половини копійки. О 14:30 на ринку з великих покупців залишився тільки Нацбанк, і продавці почали продавати валюту йому. Регулятор пішов о 15:30 - і з'явився через пару хвилин, давши зрозуміти, що рівень відпускати не збирається.

Котирування закриття - 26,345 / 26,3525 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс в 1,5 рази в порівнянні з понеділком і склав 168,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3502 гривень.

Офіційний курс долара на 13 жовтня встановлений на позначці 26,349 гривень за долар, зниження на 1,1 копійки.

Офіційний курс євро на 13 жовтня встановлений на позначці 30,4265 гривень за євро, зниження на 7,47 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 3 копійки. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,41-26,42 гривень. До обіду цінник опустили до 26,38-26,39 гривень; до вечора пропозицій по 26,38 уже не було.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1542 долара. Сьогодні євро відновив падіння до долара США і опустився до позначки 1,1531 долара, всього 3 пункту не дійшовши до встановленого раніше річного мінімуму. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 4 копійки: вранці його продавали по 30,48-30,49 гривень, а ввечері - по 30,44-30,45 гривень.

Російський рубль, який закріпився напередодні до 71,55 рубля за долар, сьогодні опустився до 72 рублів і станом на 18:30 торгується у вузькому діапазоні 71,83-71,86 рублів. Готівковий рубль, що подорожчав вчора на пару копійок, сьогодні знову подешевшав до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.