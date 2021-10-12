Президент Чехії планує керувати країною з реанімації

Речник президента Чехії Мілоша Земана, який вже два дні перебуває в реанімації, повідомив, що глава держави може виконувати свої функції, повідомляє Европейская правда.

Речник Їржі Овчачек сказав, що у середу Земан має оголосити про наступні кроки для формування уряду після парламентських виборів, та що він призначив президента регіонального суду у Брно.

За його словами, стан здоров’я президента не заважає йому виконувати свої функції.

"Хочу наголосити, що президент комунікує, відстежує політичну ситуацію і ознайомлений з останніми подіями" , - сказав Овчачек, зазначивши, що Земану щоденно надають огляд преси.

Він сказав також, що не хоче давати ніяких прогнозів щодо того, скільки ще часу президент залишатиметься у лікарні.

"Я не хочу створювати ніяких очікувань, тому що знаю чеське медіасередовище. Якщо я скажу "один тиждень", а потім виявиться, що це вісім днів - підніметься скандал" , - пояснив Овчачек.

Журналісти не змогли отримати від речниці госпіталю коментар щодо того, яку частку свого часу президент присвячує робочим справам.