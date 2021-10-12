Главу "Південно-Західної залізниці" відсторонили через підозри в корупції

Очільника філії "Укрзалізниці" "Південно-Західна залізниця" Артема Мироновича через підозру в корупції відсторонили від посади на час перевірки, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

Зазначається, що слідчі НАБУ висунули підозру Артему Мироновичу через можливі зловживання при закупівлі вугілля філією "Пасажирська компанія" у 2018 році, де на той час він обіймав керівну посаду. Спочатку в цій справі він проходив свідком, проте під час допиту йому була вручена підозра.

За даним фактом також розпочато службову перевірку апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці". На цей час Миронович відсторонений від займаної посади.

Виконувати обов'язки голови філії "Південно-Західні залізниці" призначений Андрій Букін.

Зазначимо, у червні 2020 року "Укрзалізниця" призначила Мироновича виконавчим директором філії "Південно-Західна залізниця".

Миронович працював у 2015-2017 роках заступником директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця", а з 2018 по 2019 рік — заступником директора філії "Пасажирська компанія".