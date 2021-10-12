100 днів ринку землі: найдорожчий гектар продали за 40 млн грн

Починаючи з 1 липня цього, коли в Україні стартував ринок землі 28 288 земельних ділянок загальною площею 70,57 тис. га пройшли процедуру відчуження. Середня вартість за 1 га становить 43 879 грн, повідомляє UBR.

Що стосується площі однієї ділянки, то найбільший продали в Київській області - на 74,28 га. У цьому ж регіоні зафіксована найвища ціна за 1 га - 39,86 млн грн. Одночасно найдешевше за гектар просили в Чернігівській області - всього 315 грн.

При цьому за 100 днів функціонування ринку найбільше ділянок відчужене в Кіровоградській області - 1719 од. загальною площею 9,94 тис. га. Протилежна ситуація склалася в Чернівецькій області, де продали всього 467 ділянок на 299 га.

Найбільше ділянок переходили у власність за договорами купівлі-продажу - 23 600 од. площею 61,22 тис. га.

Крім того, використовувалися інші способи переходу:

за договорами обміну - 198 ділянок загальною площею 282 га;

за договорами дарування - 4476 од. на 9,06 тис. га;

за договорами довічного утримання фізособами - 14 од. площею 3 гектара.

До того ж 77 103 земельні ділянки на 153,21 тис. га були успадковані. Для ведення с/г виробництва за договорами купівлі-продажу відчужене 8996 земельних ділянок площею 32,07 тис. га.