У Зеленського не виключають висунення підозри й іншим фігурантам "плівок"

Представник президента у Конституційному суді, депутат Ради Федір Веніславський пояснив, чому підозри у державній зраді в рамках справи про незаконну закупівлю вугілля в ОРДЛО висунуті не всім фігурантам скандалу, а тільки куму Путіна Віктору Медведчуку, повідомляє УНИАН.

"Думаю, відповідь повинні дати органи досудового розслідування. Напевно, з зібраних матеріалів, які доводять винуватість тієї чи іншої особи, на думку органів досудового розслідування, щодо пана Медведчука достатньо. Щодо інших осіб – напевно, ще недостатньо. Тому і немає на лаві підсудних осіб" , – допустив Веніславський.

Нардеп погодився, що на плівках, опублікованих правоохоронцями, фігурують й інші особи.

"Разом з паном Медведчуком мають бути пред’явлені підозри і для цілої низки осіб. Я думаю, що це ми зможемо також спостерігати, коли органи досудового слідства необхідні докази" , – заявив Веніславський.

На запитання ведучого, як у звинуваченні в такому тяжкому злочині може бути альтернатива у вигляді застави, Веніславський відповів, що, мабуть, це вкладається у рамки кримінально-процесуального законодавства.

"Я у даному випадку не готовий коментувати, наскільки такий запобіжний захід має право існувати чи не існувати, це треба відкривати Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс і досліджувати. Але я думаю, що органи досудового розслідування і процесуальні керівники вони явно не будуть клопотати про обрання тих запобіжних заходів, які не допускаються з того чи іншого виду злочину" , – пояснив він.

Веніславський зауважив, що з огляду на масив опублікованої інформації Медведчук "понесе покарання у вигляді позбавлення волі".

На плівках, опублікованих правоохоронцями, фігурував, з-поміж інших, п’ятий президент Петро Порошенко. На брифінгу глава СБУ Іван Баканов зазначив, що вказаних осіб перевірять на причетність до незаконних "схем" з закупівлі вугілля з ОРДЛО.