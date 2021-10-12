У Білорусі з'явилися "вакцинні" тури до України

У Білорусі, де зараз від коронавірусу офіційно можна зробити щеплення тільки російською вакциною "Супутник V" або препаратом китайської Sinopharm, з'явилися "вакцинаційні" тури за кордон, зокрема і в Україну, повідомляє УНИАН.

На додачу до відпочинку в одному з пансіонатів Львівської області або в самому обласному центрі білорусам пропонують прищепитися від COVID-19 препаратом Comirnaty від компаній Pfizer-BioNTech. Вартість такого туру становить 85 євро і 50 білоруських рублів (близько 2580 і 530 грн відповідно).

Крім України, білоруським громадянам пропонують їхати за вакцинацією до Туреччини (вакцини Pfizer, Moderna і AstraZeneca) або Румунію (вакцинація - Johnson & Johnson).

Дані пропозиції актуальні для туристів, але учасники бізнес-поїздок до Польщі або Литви теж намагаються не упустити шанс і зробити щеплення.