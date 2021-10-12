У Нафтогазі назвали ціну на газ для шкіл, дитячих садків та лікарень

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти із фіксованою ціною на газ – 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні), повідомляє Экономическая правда.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає пресслужба компанії.

Контракт укладається на термін 15 місяців – до кінця 2022 року.

"Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але сьогодні значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн за кубометр, або ж взагалі відмовляється від зобов’язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною. Нафтогаз виходить на ринок із пропозицією фіксованої ціни на наступні 15 місяців, на рівні, яка більш в два рази нижче поточної місячної ціни" , - зазначив Вітренко.

Він додав, що в Україні немає державного регулювання цін на газ, а НАК "Нафтогаз України" "не є монополістом на ринку".

Також Нафтогаз пропонує виробникам тепла зміни до трирічних контрактів – обсяг газу, який вони потребують для тепло- та гарячого водопостачання бюджетних установ та організацій, зможуть придбати також за ціною 13,7 грн за кубометр (без урахування ПДВ та транспортування).