Суд обрав запобіжний захід для Медведчука

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді та фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У задоволенні клопотання ... відмовити, застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в ухвалі суду у вівторок.

Отже, суд відмовив у задоволенні клопотання прокурорів, які просили про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - до 7 грудня 2021 року.