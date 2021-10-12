Прокуратура оскаржить запобіжний захід Медведчуку

Прокуратура оскаржить запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється в зраді і сприянні терористам, повідомляє Интерфакс-Украина.

"За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народного депутата України в державній зраді і скоєнні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 і ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України). Однак судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту", - зазначено в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора..

На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв'язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку і наполягати на утриманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн.

Як повідомляється, прокурори мають намір доводити, що такий захід є необхідним, враховуючи ризики можливого укриття підозрюваного, а також його зв'язки з представниками РФ і терористичних організацій. Зараз у кримінальному провадженні не встановлені всі особи співучасників, не допитані всі свідки, а частина з них не надали достовірних і повних свідчень через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників. Крім того, не враховано тяжкість інкримінованих дій і наявність у народного депутата підозри в скоєнні особливо тяжкого злочину в іншому кримінальному провадженні.