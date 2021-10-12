Суддю, яка влаштувала "п'яне" ДТП, позбавили водійських прав

Суддю Деснянського районного суду Києва Світлану Колегаєву, яка скоїла ДТП, позбавили водійських прав терміном на 1 рік, повідомляє Деловая столица.

Відповідне рішення прийняв Оболонський районний суд Києва з посиланням на Watchers.

Так, Світлана Колегаєва була визнана винною в керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Суд позбавив її права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня на Оболоні в Києві суддя Деснянського районного суду Світлана Колегаєва в стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем Audi, збила стовп, врізалася в дерево і ледь не збила пішоходів. На наступний день після аварії суддя пішла на лікарняний.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський "відповідально заявив", що справу Світлани Колегаєвої не "замнуть".

4 жовтня Оболонський райсуд Києва оштрафував Колегаєву на 850 грн.