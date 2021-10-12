У Франції потяг збив трьох нелегальних мігрантів

Три людини загинули, одна отримала поранення у вівторок на південному заході Франції, потрапивши під поїзд, повідомляє Noticia.

Інцидент стався поблизу від франко-іспанського кордону, у міста Сен-Жан-де-Люз. За даними поліції, всі чотири людини лежали на залізничних коліях, коли на них наїхав потяг. Потерпілий у критичному стані доставлений в лікарню. Обставини того, що сталося встановлюються.

A train in France struck four people sleeping on the tracks, killing three of them and seriously injuring the other. Authorities believe they may be Algerian migrants who had been expelled from Spain. https://t.co/379tr6noIQ - AP Europe (@AP_Europe) October 12, 2021

Як повідомив телеканалу BFM мер міста Сибур, розташованого поруч з Сен-Жан-де-Люз, нещасний випадок стався рано вранці.

"Судячи по всьому, загиблі і потерпілий - мігранти, які спали на залізничних шляхах", - сказав він.

"Через цю місцевість уздовж залізниці і вздовж автодороги проходять маршрути нелегальних мігрантів", - зазначив мер.

Він нагадав, що Сибур і Сен-Жан-де-Люз розташовані всього в декількох кілометрах від кордону з Іспанією. Згідно з його даними, двоє із загиблих - алжирці.