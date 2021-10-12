У Франції потяг збив трьох нелегальних мігрантів
Три людини загинули, одна отримала поранення у вівторок на південному заході Франції, потрапивши під поїзд, повідомляє Noticia.
Інцидент стався поблизу від франко-іспанського кордону, у міста Сен-Жан-де-Люз. За даними поліції, всі чотири людини лежали на залізничних коліях, коли на них наїхав потяг. Потерпілий у критичному стані доставлений в лікарню. Обставини того, що сталося встановлюються.
Як повідомив телеканалу BFM мер міста Сибур, розташованого поруч з Сен-Жан-де-Люз, нещасний випадок стався рано вранці.
"Судячи по всьому, загиблі і потерпілий - мігранти, які спали на залізничних шляхах", - сказав він.
"Через цю місцевість уздовж залізниці і вздовж автодороги проходять маршрути нелегальних мігрантів", - зазначив мер.
Він нагадав, що Сибур і Сен-Жан-де-Люз розташовані всього в декількох кілометрах від кордону з Іспанією. Згідно з його даними, двоє із загиблих - алжирці.