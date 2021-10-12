Глава Пентагону відвідає Україну

Глава Пентагону Ллойд Остін наступного тижня здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну, повідомляє РБК-Украина.

Крім візиту до України, на порядку денному поїздки Остіна до Європи також є відвідування Грузії.

"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинки будуть включати Грузію, Україну і Румунію. А завершить він цей важливий візит в Брюсселі з союзниками і партнерами на нараді міністрів оборони НАТО" , - сказав журналістам Кірбі.

Автор: Дмитро Левицький