Євросоюз виділить Афганістану 1 мільярд євро гуманітарної допомоги

Європейський Союз оголосив, що надасть Афганістану допомогу в розмірі 1 мільярда євро. Про це йшлося на віртуальному саміті G20, повідомляє Дневник.

Уряд Італії, яка головує в «Групі двадцяти», заявив, що зустріч була спрямована на розгляд термінової гуманітарної підтримки афганців, боротьби з тероризмом і афганським вільним рухом всередині і за межами країни.

Пакет європейської допомоги, який включає раніше надані 300 мільйонів євро, націлений тільки на населення Афганістану і сусідніх країн, які першими надали негайну допомогу. За винятком гуманітарної допомоги, допомога ЄС з метою розвитку залишалася заблокованою з тих пір, як таліби захопили владу після виведення американських військ з Афганістану. ЄС як і раніше обережний, щоб не узаконити тимчасовий уряд Талібану.

«Однак афганський народ не повинен розплачуватися за дії Талібану», - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Допомога надається на тлі попередження ООН про те, що економіка Афганістану перебуває на межі краху, за яким слідує заклик до країн надати фінансову підтримку. Афганістан стикається з кризою ліквідності, оскільки його активи залишаються заблокованими в США та інших країнах, а платежі від міжнародних організацій припинені.

Крім того в Європейському союзі попередили, що гуманітарної допомоги афганцям буде недостатньо для запобігання голоду з наближенням зими.