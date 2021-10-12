Меркель свідомо зруйнувала можливість України вступити до ЄС та НАТО

«Виступаючи проти сильного опору опозиції США, Меркель запобігла вступу України до НАТО», – сказав Крістоф Гойсґен, один із найвпливовіших радників канцлерки (у 2007–2017 роках) Німеччини Ангели Меркель, повідомляє Польське радіо.

В інтерв’ю німецькому часопису Крістоф Гойсґен висловив думку, що США капітулювали в Афганістані та вважає, що німецькі війська мали перебувати в країні значно довше. Водночас він захоплюється президентом Джо Байденом та звинувачує Дональда Трампа в «аматорському дипломатичному безладі».

Колишній радник канцлерки Німеччини також відповів на питання про те, чи ефективна політика Меркель не мала б характеризуватися уникненням криз і далекоглядною політикою. Гойсґен визнає: « Можна було б зробити більше ».

З’явилося запитання щодо російської агресії проти України. Німецький дипломат чітко стверджує, що уряд Німеччини, під час перебування на посаді Анґели Меркель, із самого початку припускав, що Росія ніколи не погодиться на прозахідний курс України.