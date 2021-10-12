Чиновниці, обвинуваченій у махінаціях із землею в Одесі, присудили заставу

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід директору юридичного департаменту Одеської міської ради, однією з 16 підозрюваних у справі про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і вибрав підозрюваній заходи у вигляді застави в розмірі 26 млн 169 тис грн." , - зазначено в повідомленні на телеграм каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також на директора юридичного департаменту покладено ряд процесуальних обов'язків: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів, в суд; не покидати місто Одеса без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурору, детективам і суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, а також здати на зберігання детективам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії запобіжного заходу - до 12 грудня 2021 року.