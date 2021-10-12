ЧС-2022: Україна упустила перемогу над Боснією і Герцеговиною

У матчі 8-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Катарі в 2022 році, збірна України зіграла внічию з національною командою Боснії і Герцеговини 1:1, повідомляє Деловая столица.

Гра проходила на стадіоні "Арена Львів".

У першому таймі українці виглядали більш переконливо і вже на 15-й хвилині Андрій Ярмоленко після подачі Віктора Циганкова відкрив рахунок в матчі.

Боснійці змогли зрівняти рахунок під кінець другого тайму, коли на 77-й хвилині Анель Ахмедходжіч пробив з правого флангу в дальній кут воріт Пятова.