СК Білорусі порушив ще одну справу проти Тихановської

Слідчий комітет Білорусі порушив ще одну справу проти Світлани Тихановської і Павла Латушка. Справу відкрито за статтею 382 КК "Довільне присвоєння звання або повноважень посадової особи", санкції за якою передбачають до двох років позбавлення волі, повідомляє РБК-Украина.

"Обвинувачені Тихановська і Латушко за погодженням з іншими учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади і відомства і представництва Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії, вони вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій" , - повідомив представник Слідчого комітету Сергій Кабакович.

Автор: Анна Полисученко