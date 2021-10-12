Верещук розповіла про наміри очолити Міноборони

Нардепка Ірина Верещук готова очолити Міністерство оборони замість Андрія Тарана й стверджує, що фракція вже обговорювала її кандидатуру, повідомляє УНІАН.

Про це вона заявила на каналі "24" 12 жовтня. Верещук підтвердила, що має амбіції стати міністеркою оборони, й сподівається, що колеги її підтримують, якщо буде така воля президента Володимира Зеленського.

"В мене немає "хочу" чи "не хочу". Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність" , - сказала Верещук.

Нардепка вважає себе відповідною кандидаткою на посаду, оскільки має вищу військову освіту, а її чоловік – військовий.

"Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити" , – додала "слуга народу".

Також вона зазначила, що до Тарана наразі є чимало претензій, тож він повинен відповідати за свої дії.