Під Києвом на поліцейських накинулися з вилами

Житель Фастівського району Київської області кинувся на поліцейських з вилами. Про це інформувала поліція регіону у вівторок, 12 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Напередодні ввечері черговому надійшло повідомлення про крадіжку інструментів. На виклик прибув наряд патрульної поліції Калинівського відділу. На місці виявили двох п'яних чоловіків - 63-річного батька та його 28-річного сина.

Чоловіки, побачивши поліцейських, почали нецензурно лаятися, хапати правоохоронців за одяг і кидатися в бійку. Молодий чоловік схопив вила і накинувся на патрульних. Зупинити його вдалося попереджувальним пострілом у повітря.

Тепер за фактом нападу на поліцейських порушено кримінальну справу за статтею про загрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.