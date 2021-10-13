13 жовтня 2021 - свято, прикмети та що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються День без бюстгальтера, День "Побалуйте себе", Міжнародний день невдах, Міжнародний день простої мови, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день костюма, День народження "Бітломанії", Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих, Міжнародний день дзиги, повідомляє УНИАН.

У США - День обізнаності про метастатичного раку молочної залози, День військово-морських сил, День "Покличте своїх батьків на обід", День "Візьміть з собою на роботу або в школу плюшевого ведмедика", День "Тренуйте свій мозок", День йоркширського пудингу, День шоколадного драже "Ем-н-Емс", День боротьби з ожирінням домашніх тварин, День медсестри швидкої медичної допомоги, День припинення знущань, у Польщі - День швидкої медичної допомоги, в Азербайджані - День залізничників, у В'єтнамі - День підприємця, в Ізраїлі - День алеї, у Таїланді - День поліції, в Японії - Свято "О-эсики", День пам'яті засновника буддійської школи, в Індії - Маха Аштамі, в Бурунді - День Рвагасоре.

Пам'ятні дати 13 жовтня, річниці та події

У 54 році дружина римського імператора Клавдія отруїла його грибами.

У 1492 році Колумб вперше висадився на берег Нового Світу - Острів Сан-Сальвадор.

У 1792 році був закладений перший камінь в основу резиденції президента США, яка з 1809 року стала називатися "Білим домом", а в 1902 році ця назва будівлі була узаконена.

У 1884 році на Вашингтонській конференції, що увійшла в історію під назвою меридіанної, було прийнято рішення зробити Грінвічський меридіан нульовим на всіх картах і рекомендувати слідувати цьому всім державам. Крім того, одним з найважливіших рішень конференції стала рекомендація використовувати обчислення часу за Гринвічем в якості всесвітнього часу.

Початком середніх сонячних (Всесвітніх або універсальних) діб був прийнятий момент середньої півночі на нульовому меридіані, а їх тривалість обчислювалася від 0 до 24 годин. Ці та інші рішення Вашингтонської конференції були оформлені у вигляді резолюції.

У 1900 році вийшла в світ Головна книга Зигмунда Фрейда - "Тлумачення сновидінь".

У 1923 році столиця Туреччини була перенесена зі Стамбула в Анкару.

У 1957 році на державній нараді лідер Китаю Мао Цзедун заявив: "Не треба читати багато книг".

У 1972 році в Андах розбився літак з юніорською командою з регбі з міста Монтевідео на борту. Вижили лише 16 осіб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 жовтня вшановує пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського. День вважається сприятливим для нових починань, які несуть в собі позитивний посил. Якщо в цей день добре попрацювати, то доля буде прихильна ще довгий час.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки. День вважається несприятливим, щоб ходити в гості і приймати людей у себе.

Прикмети на 13 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

випав сніг - найближчими днями чекайте потепління;

полетіли журавлі - зима буде холодною;

багато горіхів, а грибів немає - зима буде суворою і сніжною.

Іменини 13 жовтня

Іменини у Григорія, Михайла, Петра, Олександра, Поліни, Едуарда, Василя, Леоніда та Олексія.