Для спостереження за Саакашвілі зберуть групу лікарів

У Грузії зберуть групу лікарів для спостереження за станом здоров'я третього президента Михайла Саакашвілі. За інформацією "Грузія. Online" Міністерство юстиції звертається до міністра охорони здоров'я Катерини Тікарадзе з проханням створити мультифункціональну групу, повідомляє РБК-Україна.

"Метою групи лікарів буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і, при необхідності, надання відповідних рекомендацій" , - заявили в Мін'юсті.

Також Міністерство юстиції Грузії звернулося до голови парламентського комітету з прав людини Михайла Сарджвеладзе та голови парламентського комітету з охорони здоров'я та соціальних питань Дмитра Хундадзе з проханням проконтролювати захист прав Михайла Саакашвілі для більшої прозорості процесу.

"Наша мета - надати громадськості повну, вичерпну і об'єктивну інформацію про правовий статус і стан здоров'я засудженого/обвинуваченого Михайла Саакашвілі" , - наголошується в заяві Міністерства.

Автор: Анна Полисученко