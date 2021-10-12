Сейм Литви схвалив виплати пенсіонерам за вакцинацію

У Литві Сейм з другої спроби підтримав введення винагород в сумі €100 людям від 75 років, які вакцинуються від коронавірусу до грудня, повідомляє Кореспондент.

За інформацією LRT запропонований урядом проєкт прийняли з другої спроби: спочатку для цього не було кворуму, тому ініціативу повторно винесли на голосування і прийняли 68 голосами "за", троє "проти" і семеро "утрималися".

Виплату за вакцинацію пропонують ввести для людей у віці від 75 років, які зробили щеплення в період з вересня по грудень 2021 року, а також для тих, хто вакцинується третьої підсилює дозою до квітня 2022 року.

Як підкреслила міністр соціального захисту і праці Моніка Навіцкене, у старшій віковій групі в країні досить низький рівень охоплення вакцинацією - з понад 270 тисяч литовців такого віку 80 тисяч досі не прищеплювалися і не перехворіли.