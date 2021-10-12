США запевнили Тайвань у підтримці проти Китаю

Вашингтон незмінно зацікавлений в мирі та безпеці в Тайванській протоці, у зв'язку з чим має намір продовжувати допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони. Таку заяву зробив в ході брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, США все ще стурбовані «провокаційною військовою діяльністю» Китаю поблизу Тайваню і вважають її дестабілізаційним фактором, що збільшує ризик прорахунків в оцінках.

"Ми закликаємо Пекін припинити це військовий, дипломатичний і економічний тиск. Ми незмінно зацікавлені в мирі та безпеці між двома берегами Тайванської протоки, тому ми маємо намір продовжувати допомагати Тайваню в підтримці достатнього потенціалу самооборони" , - заявив Кірбі.

При цьому Кірбі запевнив, що в ситуації з Тайванем США «діють відповідно до принципу одного Китаю», а підтримка з боку Вашингтона «орієнтована на протидію нинішній загрозі, що виходить від КНР».