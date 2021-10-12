Виробництво iPhone скоротять через дефіцит чіпів - СМИ

Компанія Apple скоротить виробництво iPhone через брак чіпів. Зокрема, в 2021 році буде випущено на 10 млн одиниць iPhone 13 менше через тривалу нестачу чіпів, повідомляє РБК-Україна.

"Компанія очікувала, що в останні три місяці року вироблятиме 90 мільйонів нових моделей iPhone, але тепер повідомляє партнерам-виробникам, що загальний обсяг буде нижчим, тому що Broadcom Inc. і Texas Instruments Inc. щосили намагаються поставити достатню кількість компонентів" , - повідомляють джерела Bloomberg.

Автор: Анна Полисученко