Ляшко порадив школам вийти на канікули раніше

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави" , - заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю інтернет-виданню "Радіо Свобода".

При цьому, він поки не готовий сказати, скільки триватимуть осінні канікули.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а в подальшому будемо дивитися в залежності від епідситуації. Або рекомендувати продовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо приймати інші рішення. Все буде залежати від ситуації, яку будемо фіксувати ... Питання в тому, що навчальний процес пов'язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення" , - зазначив міністр охорони здоров'я.

Ляшко додав, що "зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум 15% зниження захворюваності вже через 5 днів після прийняття цього рішення".