ПА НАТО закликала підтримати прискорення членства України

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн підтримати зусилля України для прискорення вступу в НАТО. Про це заявив Єгор Чернєв - народний депутат і голова української делегації в Парламентській асамблеї Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Факти.ICTV.

За словами Чернєва, ПА НАТО прийняла антиросійську резолюцію, враховуючи поправки української сторони. У документі міжпарламентський орган НАТО визнає Росію загрозою безпеки.

Також РФ звинувачують в порушенні міжнародного права, агресії проти сусідніх країн, поширенні фейків, втручанні у внутрішню політику і вибори інших країн, політичні вбивства, гібридній війні проти Заходу, військових провокації, корупції в міжнародній політиці тощо.

"Резолюція настільки жорстка, що якщо перевести її з дипломатичної мови на людську, то Росія постає в ній в якості справжньої імперії зла" , - стверджує Єгор Чернєв.

Делегати ПА Північноатлантичного Альянсу закликають ввести додаткові санкції проти РФ і наполягають, що ніякого бізнесу з цією країною бути не може. Асамблея відзначає, що в Стратегічній концепції НАТО потрібно зосередитися на зміцненні оборони НАТО і стримуванні Росії.

Єгор Чернєв зазначив, що резолюції ПА НАТО враховуються в штаб-квартирі НАТО та урядах країн-учасниць. Тому поточну сесію для української сторони можна вважати вдалою.