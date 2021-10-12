Військовослужбовцям до 14 жовтня виплатять грошову премію

Військовослужбовцям виплатять до Дня захисника і захисниць України, який відзначається 14 жовтня, по 2500 грн. Премію отримають військовослужбовці, у яких відсутні дисциплінарні стягнення.

За даними Ukrainian Military Pages відповідне доручення підписав міністр оборони Андрій Таран.