Військовослужбовцям до 14 жовтня виплатять грошову премію
Військовослужбовцям виплатять до Дня захисника і захисниць України, який відзначається 14 жовтня, по 2500 грн. Премію отримають військовослужбовці, у яких відсутні дисциплінарні стягнення.
За даними Ukrainian Military Pages відповідне доручення підписав міністр оборони Андрій Таран.
"Відповідно до статті 15 Дисциплінарного статуту ЗСУ, статтею 51 Бюджетного кодексу України за підсумками роботи в січні-вересні 2021 року і з нагоди Дня захисників і захисниць України дозволяю заохотити військовослужбовців, які не мають не знятих дисциплінарних стягнень (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів з числа громадян, які не проходили військову службу), грошовою премією в розмірі 2500 гривень (до видачі на руки)", - йдеться в документі.