"Укрзалізниця" встановить на вокзалах лабораторії для експрес-тестів
В "Укрзалізниці" планують розгорнути на вокзалах лабораторії для експрес-тестів, щоб тестування було доступно, якщо хтось раптом не вакцинувався і не зробив заздалегідь тест, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник напрямку пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, з 21 жовтня всі пасажири мають пред'являти провіднику при посадці один з наступних документів: свідоцтво про отримання хоча б однієї дози вакцини від COVID-19 або ПЛР-тест, зроблений в найближчі 72 години.
"Там, де у нас поїзди "Інтерсіті", де зазвичай при посадці немає контролю квитків - ми це посилимо, щоб при посадці контроль відбувався. Також працюємо з власним персоналом, щоб всі по максимуму вакцинувалися. У наших співробітників будуть зразки, як повинен виглядати дійсний сертифікат вакцинації - електронний і паперовий - і довідки. Тому працівники будуть перевіряти сертифікати відповідно до цих зразків, якщо будуть сумніви в автентичності сертифіката, то провідники будуть повідомляти правоохоронцям. Тому ми закликаємо поліцейських в перші дні дії правил пасажирських перевезень бути готовими до співпраці та реагувати", - говорить Перцовський.