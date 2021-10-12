"Укрзалізниця" встановить на вокзалах лабораторії для експрес-тестів

В "Укрзалізниці" планують розгорнути на вокзалах лабораторії для експрес-тестів, щоб тестування було доступно, якщо хтось раптом не вакцинувався і не зробив заздалегідь тест, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник напрямку пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, з 21 жовтня всі пасажири мають пред'являти провіднику при посадці один з наступних документів: свідоцтво про отримання хоча б однієї дози вакцини від COVID-19 або ПЛР-тест, зроблений в найближчі 72 години.