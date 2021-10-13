Арахамія двічі літав до Відня літаком Фірташа - ЗМІ

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час пандемії, коли кордони з Європою були закриті, двічі літав до Відня літаком олігарха Дмитра Фірташа. Про це йдеться в розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від наших джерел в правоохоронних органах нам вдалося отримати документи, які свідчать про те, що керівник фракції президента під час закритого авіасполучення з Європою через пандемію двічі літав до Відня з дружиною, двічі приватним літаком, який належить структурам, пов'язаним з Дмитром Фірташем" , - стверджує Ткач.

Мета обох поїздок, як стверджує сам Арахамія - особиста.

"Я обіцяв показати вам оф рекордс справжню причину, чому я туди літав. Там немає ніякої політики чи підтексту якогось. Причина у мене реально поважна - це медична причина", - стверджує "слуга народу".

Михайло Ткач підтвердив, що Арахамія дійсно документально підтвердив мету поїздки. Вартість кожної поїздки - 23 тис. євро. З приводу літака Дмитра Фірташа народний депутат відповів так:

"Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь велику авіакомпанію, кількість бортів якої - кілька сотень".