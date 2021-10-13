У Чернігові померла від COVID-19 нещеплена вагітна жінка

У Чернігові від COVID-19 померла 39-річна жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності. Померла була не вакцинована, повідомляє Укрінформ.

Про це на ранковій нараді в мерії повідомив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

"У нас померла жінка 39 років на 22 тижні вагітності, не вакцинована. Померла разом із дитиною" , - констатував мер, наголошуючи на важливості вакцинації.

За словами генерального директора Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Кухаря, першу дозу вакцини в Чернігові отримало 26% населення, дві дози - понад 20%.