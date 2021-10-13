Білорусь звинуватила мінський Офіс ООН у фінансових махінаціях

У постійному представництві Білорусі при ООН заявили, що співробітники організації в Мінську використовували фінансові кошти не за призначенням. Про це йдеться в документі дипломатів, оприлюдненому у вівторок, 12 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Як стверджують у представництві, гроші ООН, призначені для надання юридичної допомоги особам з інвалідністю або жертвам домашнього насильства, йшли на оплату адвокатів для 23 білорусів-учасників акцій протестів проти результатів президентських виборів.

"У серпні 2020 року за ініціативою та при подальшій підтримці чиновника ООН двома співробітниками Офісу ООН в Білорусі, при повному усвідомленні ними неправомірності своїх дій, була розроблена і реалізована незаконна схема оплати послуг адвокатів білоруських громадян, які не є ні особами з обмеженими можливостями, ні жертвами домашнього насильства" , - йдеться в заяві.

У відповідь на ці звинувачення офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що питання співпраці між ООН і Білоруссю підіймалися в ході зустрічі генерального секретаря організації та глави МЗС республіки в Нью-Йорку і що дискусії з цього питання продовжаться.