У Харкові взяли під варту власника схрону метадона

Суд обрав запобіжний захід 20-річному жителю Миколаївської області, якого підозрюють у незаконному зберіганні метадону з метою збуту (ч.2 ст.307 КК України), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

Чоловіка затримали в Харкові, коли він розкладав згортки з метадоном в будинку по вул.Гвардійців Широнінців. Побачивши правоохоронців, молодий чоловік намагався втекти і позбутися від згортків, але був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку у нього вилучили кілька пакунків з метадоном. Крім того, правоохоронці виявили два сховища в різних районах Харкова, де підозрюваний зберігав наркотичну речовину у великій кількості.

Ці сховища він облаштував, щоб не зберігати метадон в хостелі, в якому він жив. Всього правоохоронці вилучили близько 900 пакунків з метадоном.